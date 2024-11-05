Iğdır’da AK Parti İl Başkanlığı’na satırlı saldırı! Şüpheli gözaltında

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldıran Bilen Balta (30), polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi'ndeki Emir Ensar Apartmanı'nda bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasında yaşandı. Elindeki satırla parti binasına gelen Bilen Balta, önce zil çaldıktan sonra bir süre kapı önünde bekledi. Ardından elindeki satırla binanın camlarını kırarak içeri girdi. İçeride bağırıp hakaretlerde bulunan saldırgan, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerinin başarılı çabalarıyla ikna edilen şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin polisler tarafından ikna edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası açıklama yapan AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, saldırıyı sert bir dille kınadı. Ayaz, "Bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapmışlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandırmasını sağlamışlar. Biz bu saldırıları kınıyoruz, bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Saldırganın, parti binasına girdiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunduğu da belirtilirken, olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Soruşturmanın devam ettiği ve saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.