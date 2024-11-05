Kasayı boşalttılar arsaları satıyorlar

İzmir'de uzun yıllardan bu yana CHP'li belediye başkanlarının yönettiği İlçe belediyeleri batma noktasına geldi. Adete borç içinde yüzen belediyeler içinde bulundukları mali krizden kurtulmak için tasarruf etmek yerine gözünü mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara dikti.

SATAN SATANA

Dikili, Karaburun, Seferihisar, Bornova, Menderes derken satış kervanına CHP'li Güzelbahçe Belediyesi de eklendi.Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın talimatı ile Yaka Mahallesinde bulunan iki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ihale ile satışa çıkarıldı.

ARSALAR ÇEŞME OTOYOLUNA KOMŞU

Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre, İzmir Çeşme Otoyolu'na komşu olan iki arsadan birinin tahmini bedeli 116 milyon 852 bin 288 TL olarak belirlenirken, diğer taşınmazın bedeli ise 96 milyon 628 bin 544 TL olarak açıklandı.

213 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Güzelbahçe Belediyesi'ne ait iki taşınmazın satış ihalesinin ise kapalı teklif artırma usulü ile 13 Kasım Çarşamba 2024 günü saat 11.00 ile 11:15 arasında yapılacağı belirtildi. Satışlar gerçekleşirse belediyenin kasasına toplamda 213 milyon 480 bin 832 TL girecek.