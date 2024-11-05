Mansur Yavaş’ın 69 milyon TL’lik Ebru Gündeş konseri TBMM Genel Kurul’a taşındı

Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamalarında Ebru Gündeş sahne aldı. Gündeş'e tam 69 milyon TL'lik ödeme yapılması ise tepkilere yol açtı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıklasa da konser tartışmaları TBMM Genel Kurulu'na kadar uzandı. Genel Kurul, bugün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Genel Kurul'da yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatçı Ebru Gündeş'e konser için 69 milyon lira ödendiği" iddialarına değindi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Ebru Gündeş fanı olabileceğini" söyleyen Hacıoğulları, "Ankara'nın parasını yüksek müzik zevki için tüketmesinde sorun var" dedi.

Bu durumu, Ankara havasıyla izah etmek istediğini dile getiren Hacıoğulları, "Yağmur yağar, sel olur/Cadde sokak göl olur/Kaza bela bol olur/Bizce bir 'mansuru' yok." ifadelerini kullandı.