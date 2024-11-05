Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 5.11.2024 22:00

MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

İHA
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA