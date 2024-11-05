Şehit Yahya Sinvar paylaşımına X’den sansür: Siyonist baskı ve faşizan tekel devam ediyor

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürerken, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim 2024'te İsrail ordusu tarafından Gazze'de şehit edildi. Sinvar'ın İsrail tarafından şehit edildiğinin duyurulması ardından Türkiye'de birçok kişi Yahya Sinvar hakkında rahmet dileklerini paylaştı. Sinvar'ın ardından onun şehitliğini öven paylaşımlar yaptı. Onlardan biri de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'dı.

SİNVAR PAYLAŞIMINA SANSÜR

Hasan Turan da Sinvar'ın şehit olması ardından sosyal medyadan "Yahya, 'yaşayan' demektir. O ölmedi. Bizim için şehadet, ölümü öldürür…" ifadelerini kullandı. Turan bu paylaşımına Sinvar'ın fotoğrafını da ekledi. X hesabından yapılan 18 Ekim'deki paylaşımla ilgili ise X hesabı büyük bir skandala imza attı. Turan'ın Sinvar paylaşımını 'tehlikeli' olduğu gerekçesi ile kaldırdı. X gerekçe olarak şunları paylaştı: "Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin."

"NETENHAYU BEBEK KATİLİDİR!"

X'in 4 Kasımda sansür uygulayarak Sinvar paylaşımını kaldırmasına ise Turan sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan, " 'Güler misin, ağlar mısın? Venezuela'da antiemperyalizm, antifaşizm ve antisiyonizm parlementer forumunda panelist olarak konuşurken Facebook tarafından faşist bir tavırla karşılaşıyorum.

Yahya Sinvar'la ilgili paylaşımımı kaldırmışlar. Sosyal medyadaki siyonist baskı ve faşizan tekel devam ediyor. Tekrar ediyorum; Yahya Sinvar büyük bir özgürlük savaşçısı, büyük bir komutan ve mücahittir. Netenhayu bebek katilidir!" dedi.