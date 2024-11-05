Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan: İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz
Giriş Tarihi: 5.11.2024 12:55 Son Güncelleme: 5.11.2024 13:06

Son dakika: Başkan Erdoğan: İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ziyaretinde konuştu. Erdoğan, "Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen gün güçleniyor, bu ruhu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz

Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen gün güçleniyor, bu ruhu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz.

İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politikası, sanayileşme programı, dış politika ve kültür politikası eksik kalır.

Başarılarınız hep daim olsun diyorum."

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Son dakika: Başkan Erdoğan: İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz
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