Son dakika: Başkan Erdoğan: İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmeyeceğini biliyoruz

Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen gün güçleniyor, bu ruhu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz.

İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz.