Türk devletlerinden güç birliği zirvesi

Başkan Erdoğan, bugün başlayacak Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile eşi Aygül Caparova törenle karşıladı. Zirve 'Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik' sloganıyla yapılacak. Ayrıca, üye devletlerle gözlemciler arasında çeşitli alanlarda işbirliğine odaklanılacak.Türkiye ile Kırgızistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da Bişkek'te yapılacak. İki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" ilişkilerinin "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor. Kırgızistan'la ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Erdoğan, 6-7 Kasım'da da Macaristan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. 11 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Filistin zirvesi için Suudi Arabistan'a gidecek olan Erdoğan, aynı gün COP 20 Zirvesi için Azerbaycan'a geçecek. Erdoğan, 17-19 Kasım'da da G20 için Brezilya'ya gidecek.