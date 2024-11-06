8 ilde güvenlik kuvvetlerine saldırıda bulunan 140 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin farklı illerinde güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik provokatif saldırılar karşısında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden güçlü bir uyarı geldi. Güvenlik güçlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve toplamda 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili de adli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da yaşanan olaylara ilişkin olarak açıklamada bulundu. 8 ilde güvenlik güçlerine taş atarak, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlisi ile 2 vatandaşı yaralayan 140 şüphelinin yakalandığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili de adli işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Hukuk dışı yollara sapmadan, çevreye ve mallara zarar vermeden, suç işlemekten kaçınalım" ifadelerini kullandı. Emniyet yetkilileri, "Devletimize ve milletimize karşı komplo kuranların gerekli cezayı göreceklerini" belirterek vatandaşlara itidal çağrısında bulundu.