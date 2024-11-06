Başsavcılık koordinesinde Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı

Konya Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile başsavcı vekilleri, il emninet ile il jandarma personeli, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Adli kolluk birimleri ile savcılık arasındaki koordinasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Cumhuriyet Başsavcı Halil İnal, soruşturmaların daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını, vatandaşlarımıza nezaketle ve sabırla davranılmasını, vatandaşlarımızın bekletilmeden ilgili işlemlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini dile getirerek, bu süreçte vatandaşların hak kaybına uğramaması ve adalet duygusunun zedelenmemesi için alınacak tedbirler ile soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin olarak ayrıntılı bilgilendirmede bulundu. Cumhuriyet Başsavcı Vekili İzzet Yurteri ve ilgili Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yapılarak, adli olaylarla ilgili uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.