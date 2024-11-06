Gücümüz birliğimiz ilkesiyle yola devam

TÜRK DÜNYASININ KALBİNDE ESER VE HİZMET

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi imzaladı. İmza töreni sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan şunları söyledi:Bugün imzaladığımız anlaşmalarının yanı sıra ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90'dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle ele aldık. Hep birlikte 'Birliğimiz gücümüzdür' şiarıyla Türk dünyasında işbirliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Öte yandan Erdoğan dün akşam da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Türk Devletleri Teşkilatı devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.Kırgızıstan'la'Güvenlik', 'Hayvan Sağlığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Ticareti', 'Göç', 'Ekonomik ve Finansal İşbirliği', 'Savunma Sanayii İşbirliği', 'Enerji, Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Alanlarında İşbirliği', 'Görselİşitsel Hizmetler Ortak Yapım', 'Organ Nakli, Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin Ortak İşletilmesi ve Devri', 'Kırgız Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alması', 'Ürün Güvenliği ve Piyasa Denetimi Alanında İşbirliği', 'Milli Güvenlik', 'İnsan Kaynakları', 'Dijital Arşiv', 'Kinoloji Faaliyetlerinde Personelin Eğitimi ve İleri Eğitimi Alanında İşbirliği', 'Tasarruf Mevduat Koruma', 'Hidroelektrik Santrallerin İnşası ve İşletilmesi Projesi' için anlaşma ve mutabakat zaptları imzalandı.Başkan Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi. Törende, Caparov, "Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmeye ve iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik katkılarından dolayı" Erdoğan'a nişan takdim edildiğini söyledi. Erdoğan da "Bu nişan ezeli kardeşliğimizin sembolü" dediİsrailuluslararası sistemi tehdit ediyor. İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladı. İsrail şimdi de Lübnan'a yönelik saldırılarıyla tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dâhil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim. Türk dünyası olarak Gazze'deki insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin resmi açılış törenine katıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilen hastane 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 72 yatak kapasitesi bulunuyor. Hastaneye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un imzaladığı kararnameyle 'Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi' ismi verildi.Türkiye, tıbbimalzeme ve ilaç üretimindedünyada liderkonumda. Bualanda Kırgızistan'da ilaçfabrikası kurmanızı talepediyoruz. Kırgızistan'daTürk Kültür Günlerietkinliği yapmanızıda öneriyoruz.Başkan Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaretinde aralarında iki fakülte, bir enstitü ve 26 laboratuvarın da bulunduğu 110 yeni eserin açılış töreninde öğrencilere altın niteliğinde tavsiyelerde bulundu:Kökleriyle bağı zayıflamış, hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesi mukadderdir. Köksüz insanlar tıpkı köksüz ağaçlar gibi hayatın inişli çıkışlı yollarında istikameti kaybeder. Tarihinizle, medeniyet değerlerinizle, ailenizle, inancınız ve ideallerinizle bağlarınızı asla koparmayın. Teknolojinin ve dijital dünyanın hayatımızı kuşattığı bir dönemde ailenizle ve mensubu olduğunuz toplumla sıkı ilişki içinde olmazsanız yalnızlığa mahkûm olursunuz. Türkiye 40 yıldır envaiçeşit terör örgütüyle mücadele etmiş ve çok ağır bedeller ödemiş bir ülke. Aklınızı kiralamak isteyenlere, şahsiyetinizi gasp etmek isteyenlere, sizi kendi ideolojisine esir etmek isteyenlere kesinlikle prim vermeyin. Bir büyüğünüz olarak sizlere tavsiyem, her işte en iyiyi hedeflemeniz, en iyiye ulaşmak için çalışmanız, mücadele etmeniz, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanız.Başkan Erdoğan, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen "Ürkün" anıtına çelenk koydu. Erdoğan, Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un kabrini de ziyaret etti.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti. Erdoğan çifti kendilerine hediye edilen atı havuç ve elma ile besledi.Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a 'Pamukkale beyazı' rengindeki Togg hediye etti. Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, araçla kısa bir sürüş yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.mine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Bişkek'te Türkiye Maarif Vakfı'nın her yaş grubundan 1453 öğrenciye eğitim veren kompleksini ziyaret etti. Kırgız öğrenciler, çiçek takdim ettikleri Emine Erdoğan'a, Türkçe "Merhaba, hoş geldiniz" dedi. Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Bilgisayar ve Robotik Kodlama Atölyesi ile İngilizce Odası gibi tematik bölümleri gezdikten sonra anaokulu sınıflarına geçti. Okul öncesi öğrencilerin sonbahar temalı derslerine katılan Emine Erdoğan'a, öğrenciler şarkı söyledi. Öğrencilerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen Emine Erdoğan ve Caparova, keçe ile yapılan objeler ve dokuma ürünleri ile tuvaller üzerinde karakalem yöntemiyle yapılan resimleri inceledi. Kırgız öğrenciler, lider eşlerine, Türkiye'de gerçekleşen TEKNOFEST'te Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve Eğitimde Teknolojiler Yarışması kategorilerinde başarı kazandıkları projeler hakkında Türkçe anlatımlar yaptı. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında "Eğitimle büyüyen nesiller, Türk dünyasına fayda sağlayacak ışık dolu birer rehber olacak" dedi. Bu arada Caparova, Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai onuruna akşam yemeği verdi.