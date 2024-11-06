Halfeti’deki olaylarda 16 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım tarihinde Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine ilçe kaymakamının kayyum olarak getirilmesinin ardından bir grup belediye önünde protesto gerçekleştirdi. Protestolar sırasında belediye binasına girmeye çalışan bir grup polise taşlı saldırıda bulundu. Yaşanan olayın ardından 8 kişi gözaltına alınmıştı. Halfeti Belediyesi önünde Polislere taş atarak taşkınlık yaratanlar hakkında çalışmalar devam ediyor. Yeni soruşturma kapsamında 8 kişi daha Polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu durumda yaşanan olaylarda gözaltı sayıları 16'ya yükseldi.

Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da kayyum atanmasından sonra belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine taşlı saldırı gerçekleştirilmiş saldırı sonucunda 2 Polis memuru yaralanmıştı. Halfeti belediye önünde bekleyiş devam ediyor.