Mansur Yavaş’tan 2. konser skandalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), 29 Ekim'de organize ettirdiği Ebru Gündeş konseri için 69 milyon 15 bin TL'lik anlaşmanın ortaya çıkarmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. CHP'li Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Mor ve Ötesi konseri için de 71 milyon 520 bin TL ödediği ortaya çıktı. Bir internet sitesinin haberine göre, ABB'nin 19 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen Mor ve Ötesi isimli grubun konseri için Enfest Organizasyon Ltd. Şti ile doğrudan ihale yoluyla anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Adrese teslim ihaleyle 1 gecelik konser için belediyenin kasasından tam 71 milyon 520 bin TL çıktığı görüldü. Enfest Organizasyon'un Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ve aynı zamanda 29 Ekim'de düzenlenen ve 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserinin de organizatörü olduğu biliniyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından tepkiler ardı ardına geldi.Konser için 69 milyon TL'ye anlaşma yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın mayıs ayında yine konser için 71 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ankara'ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara'ya ihanettir bu!CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık konserini organize eden firma aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler. Basına yansıyan bilgilere göre bu ajans, 2019'dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024'te 30 konser organize etmiş.İnanılmaz bir skandal daha patladı. Sayın Mansur Yavaş'ın Mor ve Ötesi grubu konserini KDV dahil 71 milyon 520 bin TL'ye ihale ettirdiği ortaya çıktı. Söylemiştim 22/B ile yapılan ihaleleri gizlediler. Ortaya çıktıkça rezillikleri ve vurgunları ortaya çıkıyor. Hesap vereceksiniz.