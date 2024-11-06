Önce ulaşım şimdi de feribot: İzmir’de zam yağmuru

Geçtiğimiz günlerde kent içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 17 zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıla sayılı gün kala bu sefer de feribot seferlerine zam yaptı.

OTOMOBİL GEÇİŞ ÜCRETİNE YÜZDE 50'YE YAKIN ZAM

UKOME Genel Kurulunda kabul edilen yeni tarifeye göre Bostanlı'dan Üçkuyular'a feribotla geçiş yapan otomobillerin geçiş ücreti 110 liradan 160 liraya çıkarıldı. Zamlı tarifeden diğer araç sınıfları da nasibini aldı. Kamyonet, minibüs, midibüslerin yer aldığı orta sınıf araç geçiş ücreti 280 liradan 300 liraya, Motorsiklet ücreti 45 liradan 50 liraya, 560 lira olan otobüs, kamyon geçiş ücreti ise 700 liraya çıkarıldı. 975 lira olan tır geçiş ücreti ise 1000 TL'ye yükseltildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi zamlı tarifenin 7 Kasım Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

OTOMOBİLLERE HAFTA İÇİ İNDİRİM

Yeni tarife döneminde Başkan Cemil Tugay'ın talimatı ile otomobil geçiş ücretlerinde günün belli saatlerinde indirim uygulamasına gidildi. Buna göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) – 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) – 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL'ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

4 AY ARAYLA İKİNCİ ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan şirketi İZDENİZ, son olarak 15 Haziran 2024 tarihinde feribot seferlerinde tarife değişikliğine gitmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki zamdan 4 ay sonra yıl içinde ikinci kez zam yapması tepki topladı.