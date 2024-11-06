Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk itirazı reddedildi
Giriş Tarihi: 6.11.2024 18:01 Son Güncelleme: 6.11.2024 18:23

SON DAKİKA... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk itirazı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yaparak aday gösterdiği Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz hafta terör örgütüne üyelik suçundan tutuklandı. Bugün Ahmet Özer'in avukatları tarafından tutukluluğuna itiraz yapıldı. Ancak yapılan itirazın reddedildiği açıklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluk itirazı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerinde kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptığı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "PKK/KCK Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınan Ahmet Özer, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLULUK DEVAM EDİYOR
Ahmet Özer'in tutuklanmasından tam 6 gün sonra avukatları tarafından bugün 40 sayfalık itiraz dilekçesi sunuldu. Tutukluluğa itiraz talebi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, talebi reddederek Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

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SON DAKİKA... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk itirazı reddedildi
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