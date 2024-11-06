SON DAKİKA... Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluk itirazı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerinde kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptığı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "PKK/KCK Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınan Ahmet Özer, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLULUK DEVAM EDİYOR
Ahmet Özer'in tutuklanmasından tam 6 gün sonra avukatları tarafından bugün 40 sayfalık itiraz dilekçesi sunuldu. Tutukluluğa itiraz talebi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, talebi reddederek Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.