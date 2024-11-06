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Giriş Tarihi: 7.11.2024 00:57 Son Güncelleme: 7.11.2024 01:25

SON DAKİKA... Kamala Harris seçim sonrası ilk kez konuştu: Trump'ı tebrik ettim

SON DAKİKA... Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı'nı seçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bir dönem aradan sonra yeniden başkan seçildi. Rakibi Kamala Harris ise seçim sonrası ilk kez yaptığı açıklamada "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün seçilmiş Başkan Donald Trump'ı arayıp tebrik ettim." dedi

SON DAKİKA... Kamala Harris seçim sonrası ilk kez konuştu: Trump’ı tebrik ettim

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirttiği konuşmasında, Donald Trump'a barışçıl bir şekilde yetki devrini gerçekleştireceklerini söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Harris, Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı.

Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim" şeklinde konuştu.

Bağlılıklarının Trump'a değil Anayasa'ya olduğunu kaydeden Harris, "Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum" vurgusunu yaptı.

Seçim kampanyası boyunca başarılı bir iş çıkardıklarını savunan Harris, kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve inandıkları değerler uğrunda çalışmaya devam etmelerini istedi.

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SON DAKİKA... Kamala Harris seçim sonrası ilk kez konuştu: Trump'ı tebrik ettim
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