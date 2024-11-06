SON DAKİKA… Özgür Özel ‘Yanlış oldu’ demişti! Dilruba Kayserilioğlu’ndan zehir zemberek sözler: Yalana gel!

"SİZE BİR SÜRPRİZ VAR DENİLDİ VE..."

Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye edildikten sonra protokolde yanında oturmasına 'Hata' diyen Özgür Özel, "O gün fuar açılışı var konuşma yapacağım. Yanımda boş koltuk vardı. 'Size bir sürpriz var' denildi ve geldi, Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. Gönül kırdı. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum. Sakin sakin düşünüp, seçmenle helalleşseydi sonra gelip en baş köşeye otursaydı. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu" ifadelerini kullandı.