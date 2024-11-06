Vali Gül emniyet verilerini açıkladı: 3 terör eylemi engellendi

İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısı düzenledi. İstanbul'un Ocak-Ekim ayları arasındaki 10 aylık güncel emniyet verilerini açıkladı. AFAD toplantı salonunda yapılan açıklamada önemli verilere değinildi.

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul demek; finans demek, sanayi demek, ticaret, turizm ve istihdam demek, Türkiye demek. Bizler; 15 milyon 655 bin nüfusuyla ülkemizin kalbi İstanbul'umuzun huzuru, Türkiye'mizin huzuru için Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizle 7 gün, 24 saat uyum ve koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

TERÖRE KARŞI 2 BİN 945 OPERASYON

Çalışmaların ve mücadelenin en önemli başlıklarından ilkinin Terör olduğunu belirten Vali Gül, yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şüphelin yakalandı söyledi. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 621 şüpheli tutuklandı, 582 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

3 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Vali Gül İstanbul'da 3 terör eyleminin engellendiğini ifade etti. Terörizmle olan mücadelenin yanında onu besleyen kaynakları da kurutmaya yönelik devam ettiğini söyleyen Gül, bu kapsamda düzenlenen 25 operasyonda 8 milyon 483 bin lira terör finansmanının ele geçirildiğine değindi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN 32 MİLYAR LİRA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da organize suçlara yönelik bu yıl 216 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 162 organize suç çetesi çökertildi. Bin 813 şüpheli yakalanırken, bin 179 şüpheli tutuklandı. Organize suç çetelerine yönelik operasyonlarda ise 32 milyar 563 milyon lira mal varlığına el konuldu.

35 MİLYONDAN FAZLA UYUŞTURUCU HAP YAKALANDI

İstanbul'da uyuşturucu imal ve ticarete yönelik 10 yada 8 bin 419 operasyon düzenlendi. 13 bin 789 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 23 ton uyuşturucu madde, 35 milyondan fazla hap, 8 bin 73 kök kenevir ele geçirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "1 milyon 31 bin 84 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı ilk 10 ayda yapılan 300 operasyon yapıldı. 739 şahıs yakalandı, 259 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 127 araca el konuldu" dedi.