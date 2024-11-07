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Giriş Tarihi: 7.11.2024 22:14

9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Soyadı düzenlemesi tekliften çıkarıldı!

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

İHA
9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi: Soyadı düzenlemesi tekliften çıkarıldı!

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

SOYADI DÜZENLEMESİ TEKLİFTEN ÇIKARTILDI

Uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden 'evli kadının soyadı' hakkına ilişkin düzenleme paketten çıkarıldı. Böylece mevcut düzenleme korunmuş oldu. Türk Medeni Kanuna göre, kadın evlendiğinde kocasının soyadını alır. Ancak evlenirken kadın nüfus idaresine yapacağı başvuruyla kocasının soyadının yanında kendi soyadını kullanma hakkına da sahip. Paketten çıkarılan maddede ise kadınlar bekârlık soyadını tek başına kullanamayacaktı.

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9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Soyadı düzenlemesi tekliften çıkarıldı!
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