Bafa’nın kirliliğine meclis el attı

Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan çok sayıda bitki çeşidi, flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde suda çekilme ve kirlilik meydana geldi. Bölgedeki çekilme nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karada kalırken, kirlilikle birlikte pis koku da yayılmaya başladı. Göldeki alarm için Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu tarafından bir heyet, Bafa Gölü'ne geldi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve beraberindeki heyet gölde incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra ilgili kurum amirlerinin brifingine katılıp konuyla ilgili görüş aldı. Kirlilik sorununa çözüm bulunacağı bildirildi. AK Partili Sunay Karamık kirlilik hakkında şu bilgileri verdi: Işık sineği hijyen ve sağlık koşullarını tehdit ediyor. Kltür varlıkları da define avcılığı ve kaçak kazılarla tahrip edildi. Zirai ilaçlar ve çiftlik atıkları göle bırakıldı. Tarımsal su kullanımının gölün doğal dengesini bozdu. Tarihi yapılarda hayvan otlatılması sonucu yoğun dışkı kirliliği oluştu. Zeytinyağı fabrikalarının atık suları göle karıştı. Çöp alanı olmadığı için dere yataklarına atılan çöpler yağmurla göle taşındı. Sorunların çözümü için çalışacağız."