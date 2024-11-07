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Giriş Tarihi: 7.11.2024

Bakan Fidan’dan Yunanistan’a kritik ziyaret

BETÜL USTA BETÜL USTA
Bakan Fidan’dan Yunanistan’a kritik ziyaret
Son iki yıldır Ankara-Atina arasındaki ilişkilerde olumlu yönde bir ivme yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in daveti üzerine yarın Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Fidan'ın Gerapetritis ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri ele alınacak, önümüzdeki yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. Toplantısı'nın hazırlıkları gözden geçirilecek. Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri belirlenecek.
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Bakan Fidan’dan Yunanistan’a kritik ziyaret
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