Başkan Erdoğan, Bişkek’ten net mesajlar verdi: İsrail’i durdurmak için kararlı duruş gerek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu BMGK, karar dahi alamıyor daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti Gazze'deki mezalimin gölgesinde Batı Şeria'da Filistinlileri yerlerinden etmeye ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarda da görüyoruz. Lübnan'da ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı. Yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı ise 1.5 milyonu aştı. Gazze'de 50 bine yakın masum kardeşimiz saldırılarda hayatını kaybetti. Türkiye olarak bu vahşeti, insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz. İsrail'i durdurmak ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini esas alan kalıcı barışı tesis etmek için ikili ve çok taraflı platformlarda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.Bizler bugünlere yürüyerek, engelleri aşarak, zorlukları göğüsleyerek geldik. Halen kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Önümüzdeki dönemi hep birlikte Türk dünyası yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz, 1.2 trilyon doları aşan ticaret hacmimiz ve zengin kültür mirasımız büyük atılımlar gerçekleştirmek için birlikteliğimize sağlam bir temel teşkil ediyor. Ticaret ve ekonomi başta olmak üzere bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda potansiyelimizi ortaya çıkartacak çalışmalarda bulunmamızda fayda var. 2040 vizyonumuzun unsurlarından dijital ekonomi ortaklık anlaşması üzerindeki müzakerelerin tamamlanmasından memnuniyet duyuyorum. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun yakın zamanda faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Enerji konusunda da tek bir kaynağa bağımlılığımızı azaltarak yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapma hedefiyle işbirliğimizi yoğunlaştıralım. Ulaştırma bağlamında ortak koridor projemizin sunduğu eşsiz fırsatlardan yararlanalım.TDT üye ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesinde ortak koridorun etkin kullanılması için özel temsilci atanması yönünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Şuşa Zirvesi'nde bir teklif sundu. Bu görev için biz de hazırlığımızı yaptık. Türk dünyası 2040 vizyonuyla belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için burada alacağımız kararların aramızdaki ülkü birliğinin eriştiği ileri seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha ispatlayacağına inanıyorum.KKTC'nin teşkilatımızın zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür. Kendilerinin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Türkiye- Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmaları ele alındı. Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Dünyada artan tehditler dikkate alındığında savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliğimiz büyük önem taşıyor. Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri ile Türkiye'yi Azerbaycan üzerinden birbirine bağlayan bu koridorun taşıma kapasitesinin yükseltilmesi için yatırımlarını artırıyor" dedi.Başkan Erdoğan, eylülde Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılmasının tarihi bir adım teşkil ettiğini belirterek, "Ortak alfabemiz kader ortaklığımızın, ortak istikbalimizin ve geleceğe birlikte adım atma irademizin de nişanesidir. Aramızdaki her türlü engeli ortadan kaldıracak Türk dünyasının tarihi kucaklaşmasına imza atacağız. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındı. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacak" diye konuştu.Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde TDT'nin yeni bayrağı kabul edildi. Liderlerin ortak iradesiyle ortaya konan yeni bayrakta, Türklüğün sembolü sekiz köşeli yıldıza ve Türk milletlerinin birliğini ifade eden turkuvaz mavisi renge yer verildi.Başkan Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "Dilde, fikirde, işte birlik, Türk Devletleri Teşkilatı" ifadesi yer aldı.Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğindeki zirve "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla düzenlendi. Dönem başkanlığı Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçti.