Başkan Erdoğan’dan Budapeşte’de peş peşe önemli görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.
Başkan Erdoğan ayrıca; Macaristan'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katıldı. pic.twitter.com/EktQWxUUJC— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 7, 2024