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Giriş Tarihi: 7.11.2024 16:15 Son Güncelleme: 7.11.2024 16:30

Başkan Erdoğan'dan Budapeşte'de peş peşe önemli görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’ne katıldı.

Başkan Erdoğan’dan Budapeşte’de peş peşe önemli görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ayrıca; Macaristan'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konuları ele alındı.

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Başkan Erdoğan'dan Budapeşte'de peş peşe önemli görüşmeler!
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