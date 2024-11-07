Başkan Erdoğan’dan Budapeşte’de peş peşe önemli görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ayrıca; Macaristan'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konuları ele alındı.