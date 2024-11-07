Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek! Kadın ve Adalet Zirvesi

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) "Yapay Zekâ ve Kadın" temasıyla düzenleyeceği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın başlıyor. İki gün sürecek zirvede, kadın haklarının korunması ve toplumsal adaletin sağlanması amacıyla yapay zekânın ve teknolojinin nasıl bir etki oluşturabileceği masaya yatırılacak. Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacıların bir araya geleceği zirve, kadınların daha adil ve güvenli bir dünyaya ulaşması için önemli adımlar atmayı hedefliyor. Etkinlik boyunca, kadınların daha güvenli ve adil bir toplumsal yapıya kavuşması için yapay zekâ ve teknolojinin sunduğu fırsatlar, "Varoluşta özgürlük, sorumlulukta adalet" ilkesi doğrultusunda değerlendirilecek.