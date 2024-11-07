Başsavcı Akın Gürlek Turkuvaz Medya’yı ziyaret etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Geçtiğimiz ay göreve başlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i Turkuvaz Medya'ya gelişinde Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Haber Müdürü Nazif Karaman ile İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil karşıladı.Turkuvaz Medya stüdyolarını gezen Başsavcı Gürlek'e, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve teknik elemanlar tarafından bilgi verildi. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Başsavcı Gürlek'e, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Haber Müdürü Nazif Karaman ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır eşlik etti.