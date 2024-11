FETÖ artık ABD ordusunda

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmeden önceki ve yakın çevresinin ABD'deki rahat hayatı bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yaşam koşulları, lüks gayrimenkulleri, örgütün var oluşunu sağlayan dini değerlerden uzak hayat tarzları gözler önüne serilirken örgütün ABD ordusuna kadar girdiği ortaya çıktı. Elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve icra heyetinde yer alan Gülen'in bizzat yetiştirdiği mollalardan olan damat Adem Kalaç'ın dört çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olduğu öğrenildi. Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okudu. 23 Mayıs 2023'te okuldan teğmen rütbesiyle mezun olan Kalaç'ın mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı. Tam bir ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, FETÖ bağlantısının apaçık ortada olmasına rağmen ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.15 Temmuz öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru TV'nin de yöneticiliğini yapmış bir isim olan Adem Kalaç, Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in karakutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı. Örgütte eli güçlü olan Adem Kalaç, Hansa Zeynep ile evli olmasından dolayı FETÖ'nün damat kadrosunda yer alıyor.