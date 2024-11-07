İstanbul’da 3 terör eylemi engellendi

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024'ün ilk 10 aylık dönemine ait güncel emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, AFAD Toplantı salonundaki konuşmasında "İstanbul'umuzun huzuru için 7 gün 24 saat koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Çalışmaların başında terörle mücadelenin geldiğini belirten Vali Gül, İstanbul'da 3 terör eyleminin engellendiğini ve düzenlenen 25 operasyonda 8 milyon 483 bin TL'lik terör finansmanının ele geçirildiğini söyledi. Bu süreçte terör örgütlerine karşı 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şüphelin yakalandığını söyleyen Gül, yakalanan 621 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.Organize suçlara yönelik bu yıl 216 operasyon düzenlendiğini belirten Gül şunları söyledi: "Bu süreçte 162 organize suç çetesi çökertildi. Yakalanan bin 813 şüpheliden bin 179'u tutuklandı. Bu operasyonlarda 32 milyar 563 milyon lira mal varlığına el konuldu. İstanbul'da uyuşturucu imal ve ticarete yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 ton uyuşturucu madde, 35 milyondan fazla hap, 8 bin 73 kök kenevir ele geçirildi."