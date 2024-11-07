Lider eşlerinden müze ve milli park ziyareti

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile Bişkek'teki Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret etti. Arkeolojik ve etnografik koleksiyonları, devlet inşası, ekonomi, bilim ve kültür alanındaki gelişim ve başarıları anlatan 130 binden fazla eserin yer aldığı müzenin anı defterini imzalayan Emine Erdoğan, "Kardeş ülke Kırgızistan'da gördüğüm sevgi ve muhabbetin sıcaklığını bir ömür yüreğimde taşıyacağım" ifadelerini kullandı. Daha sonra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Bişkek'te yapılan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yapan Emine Erdoğan, ardından ise Aygül Caparova ve Aniko Levai ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti.