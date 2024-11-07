Mor ve Ötesi ‘71 milyonu biz almadık’ dedi! Peki belediyenin parası nereye gitti?

CHP'li Mansur Yavaş'ın skandal konserleri gündemi sarsmaya devam ediyor. 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konserine harcanan 69 Milyonun ardından, 30 Ağustos' daki Mor ve Ötesi konseri için 71 Milyon harcandığının ortaya çıkmıştı. Skandal harcamaların kimlerin cebine girdiği ise kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Söz konusu sanatçıların açıklamaları merakla beklenirken Mor ve Ötesi grubu sessizliğini bozup sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir." ifadeleri yer aldı. Ayrıca 'Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz." denildi.