Şiddete eğitimle ‘Dur’ denilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği içinde çalıştığı kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Buna göre farklı hedef gruplarına eğitim programı hazırlanıyor. Hazırlığına 2025'te başlanması planlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Eğitim Programı', farklı gruplara yönelik özel modüllerden oluşacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre kamu görevlilerinden mahalle muhtarlarına, üniversite öğrencilerinden lise öğrencilerine ve erkek vatandaşlara kadar çeşitli gruplara verilecek eğitim Aile Eğitim Programı benzeri bir modüle dönüştürülecek. Eğitimin içeriğinde ise 'Şiddete maruz kalındığında neler yapılabilir?', 'Şiddete şahit olunduğunda nasıl müdahale edilmeli?', 'Şiddet mağduruna nasıl yaklaşılmalı?', 'Şiddet mağdurunun hakları neler?' gibi sorulara yanıt aranabilmesi bekleniyor. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadeleye ilişkin yasal düzenlemelerin "şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla daha etkin uygulanması için "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)" oluşturulacak.