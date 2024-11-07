SON DAKİKA! ABD askerleri Irak ve Suriye’den çekilecek mi? MSB’den flaş açıklama...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında dikkat çeken ifadelere yer verdi...

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla;

- Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

- Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.457 (Irak 1.275 / Suriye:1.182) olmuştur.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Cizre ve Iğdır'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle, 5 Kasım'da eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 1.288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.461'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86.312 olmuştur.

29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında;

- Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botlarının Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botları bıraktığı tespit edilmiş,

- Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası harekât/misyonlar ve dost, müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetleriyle uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle, "iki devlet, tek millet" anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü şimdiden kutluyoruz.

30-31 Ekim tarihlerinde Katar'a resmî bir ziyaret gerçekleştiren Sayın Bakanımız; - 1 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanımız ile bir araya gelmiş,

- 5-6 Kasım'da Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 6'ncı Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi vesilesiyle Kırgızistan'a ziyaret gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, 4 Kasım'da resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Türkmenistan Genelkurmay Başkanı ile görüşmüş, ayrıca Kuvvet Komutanlarımız da Türkmenistan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını kabul etmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından ise 4-9 Kasım tarihleri arasında ABD'ye ziyaret gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında "Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı" 6 Kasım'da İstanbul'da yapılmıştır.

Değerli Basın Mensupları,

İsrail tarafından uluslararası ve insancıl hukuk çiğnenerek çocuklar ve siviller öldürülmekte, bölgemiz felakete sürüklenmektedir.

İsrail'in; Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da artan saldırılarının ve toplu katliamlarının durdurulması için akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsenmesi, ateşkes görüşmelerinin artık ciddiyetle ele alınması ve bölge halkının lehine olacak şekilde bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ülkemiz, bölgemizde daha fazla şiddet ve hukuk ihlali yaşanmaması ve barışın yeniden tesisi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere destek vermeyi sürdürecektir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda;

- Akdeniz'de Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT/ Özel Harekât,

- Torrejon Archer Hava Polisliği ve Norveç'te Steadfast Duel tatbikatları başarıyla tamamlanmıştır.

¬- Bulgaristan'da Poseidon Fiilî Mayın Harekâtı,

- Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler,

- Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Davet Tatbikatı,

- Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği,

- Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Millî Anadolu Kartalı Fiilî Uçuşlu Eğitimi tatbikatları devam etmektedir.

Ayrıca,

- 11-15 Kasım tarihleri arasında NATO kapsamında Bold Machina Deniz Özel Harekât ile Ramstein Alternate Hava Savunma tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu; Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine devam etmektedir.

- TCG BURGAZADA korvetimiz tarafından 31 Ekim'de Split/Hırvatistan'a,

- Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO gemisi tarafından 2-5 Kasım tarihleri arasında Mersin'e,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 3-6 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyaretleri yapılmıştır.

- Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait BALCHIK gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında;

- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PLANET gemisi tarafından 8-11 Kasım tarihleri arasında Çanakkale'ye,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru ORIKU tarafından ise 10-13 Kasım tarihlerinde İzmir'e liman ziyaretleri yapılacaktır.

TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz, NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında 1-4 Kasım tarihleri arasında Pire/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirmiş olup, 8-10 Kasım tarihleri arasında Çanakkale'ye liman ziyareti yapacaktır.

Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde 31 Ekim'de Romanya hava sahasında uçuş görevi icra edilmiştir.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Kurucu ve Yürütücü Kurumu olan Harita Genel Müdürlüğümüzün de katıldığı, 2024 Yılı Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Bilimsel ve Genel Kurul Toplantısı kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve üniversite temsilcilerinin de katılımıyla 6-9 Kasım tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde gerçekleştirilmektedir.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

"2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları 14 Kasım'a,

Hava Kuvvetleri Komutanlığına "2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları ise 15 Kasım'a kadar uzatılmıştır.

Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında 13-16 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konserler icra edilecektir.

Diğer yandan tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda yerli ve millî sistemlerimizin gelişimine büyük katkı sağlayan ve kahraman ordumuzun gücüne güç katan Savunma Sanayi Başkanlığımızın kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü kutluyoruz.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

ABD SEÇİMLERİ SONRASINDA IRAK VE SURİYE'DEKİ DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul'u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine şunları ifade etti:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda; her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir."

FRANSA'NIN, GKRY'NE LECLERC TANKLARI'NI VE MİSTRAL FÜZELERİNİ VERECEĞİ HABERLERİ

Bakanlık kaynakları, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Daha önce de GKRY'ye bu tür yardım sözleri verilmişti. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir."

ABD'DEKİ SEÇİMLER SONRASI F-16 TEDARİKİ KONUSU

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz."