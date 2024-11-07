SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin'le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin'le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim.

Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan'a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir.

50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail'e baskı yapılması elzemdir.

İsrail'in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler.

PKK İLE MÜCADELEDE SOMUT İŞBİRLİĞİ GÖRMEK İSTİYORUZ

PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz.

FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

Küresel adalete ve barışa katkı vermeleri için Filistin'i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum.

Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır.

AB MESAJI

Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur.