SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 DEM’li hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atılmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle, DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.