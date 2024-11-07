SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 DEM’li hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atılmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle, DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Basın Açıklaması— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 7, 2024
Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak;
DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer BAKIRHAN'ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve
DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ'un 04.11.2024… pic.twitter.com/dIhsRdG6yM