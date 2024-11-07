SON DAKİKA... Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı! Bu kez sahnede Candan Erçetin var: Tam 80 milyon TL ödemiş!

Son dakika haberi... Mansur Yavaş'ın konser skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi grubunun konserleri için ödendiği ortaya çıkan toplam 140 milyon liradan sonra 29 Ekim 2023'te düzenlenen Candan Erçetin ve Murda Konseri için 80 milyon TL ödendiği ortaya çıktı. Organizasyonun, daha önceki iki konseri de organize eden Enfest Organizasyon şirketi tarafından düzenlendiği görüldü. 2023'de 80 milyon TL olarak ödenen rakamın bugünün kuruyla 97 milyon TL olduğu belirtildi.

AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Kasım ayı meclis toplantısında Mansur Yavaş konserleri ile ilgili skandal bir iddiayı daha gündeme getirdi. Yalçın, ABB' nin 2023 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 milyon TL ödediğini belirtti. Konser organizasyonunun Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri ile birlikte 4 yılda ABB' den 98 adet konser organizasyonu işi alan Enfest Organizasyon tarafından düzenlendiğini belirtildi.

"TARİHTE BÖYLE BİR TUTAR YOKTUR''

İşte Nihat Yalçın'ın konuşmasının satır başları;

''Belediye aslı hizmetleri anlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde en kötü dönemini yaşıyorken, konser skandallarının arka arkaya geldiğini görüyoruz. Ebru Gündeş konserine 69, Mor ve Ötesi konserine de 71 milyon lira ödendiği ortaya çıktı. Ama asıl bomba şu; tüm bu rakamların daha üstünde 29 Ekim 2023 günü yapılan Candan Erçetin ve Murda konseri için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 80 milyon 40 bin TL ödeme yapmıştır. Bakın bunun da ödeme belgesi de var. Sözleşmesi de var. Hepsi var. 80 milyon 40 bin TL ödeme yapmıştır o günün kuruyla dolara çevirdiğimizde 2 milyon 838 bin dolar yapıyor. Bugünkü kurla 97 milyon 200 bin TL ödeme yapılmıştır. Bu tarihi bir rakamdır. Hiçbir belediyede tarihte böyle tutar yoktur."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARTIK VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN BELEDİYESİDİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda 98 tane konserin tamamının tek bir şirkete doğrudan teminle verildiğini görmekteyiz. Bunun bir defa şeffaflıkla hesap verilebilirlik ile denetlenebilirlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu ihaleler EKAP'ta bile gözükmemektedir. Bununla ilgili ne ihale ilanı var, ne sonuç ilanı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi artık eserlerle hizmetlerle anılan bir belediye değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi eser ve belediyeciliği olmaktan artık çıkmış, yapılan bu devasa konserlerle Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Vur patlasın çal oynasın belediyesidir."