‘Utanmadan, yemedi yedirmedi sloganı atıyordu’

CHP idaresindeki büyükşehir belediyelerinde konser ve etkinlik adı altında her gün yeni bir fahiş harcama ortaya saçılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konseri için 69 milyon 15 bin lira vermesinin yankıları sürerken SABAH'ın ortaya çıkardığı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Mor ve Ötesi konserine de tam 71 milyon 520 bin TL ödenmesi şok etkisi yarattı. Vatandaşlar infaile neden olan para miktarına isyan etti:İnanılır gibi değil. Adamlar resmen vurgun yapıyor. Sanatçıların bu ödemeleri aldığını hiç sanmıyorum. Ne yaptınız bu kadar parayı?Vatandaşın vergisinden seçim harcamasına finansman.Bu ülkede ekonomik krizin sebebi soygunmuş. Paramızı çalanlara zehir zıkkım olsun inşallah.Nerede devlete düşmanlık eden birileri varsa tüm parayı onlar yiyor.Bir de bunun için buralarda ''yemedi yedirmedi'' sloganları atarlardı he. Haram zıkkım olsun.El insaf. 71.5 milyona değil Mor ve Ötesi, Michael Jackson'ı mezardan çıkarıp şarkı söyletirsin. Konser dümeni altında büyük vurgun var.69 milyon lira ile 60 tane daire yaptırırsın. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuklu ailelere teslim edersin ve örnek belediye örneğini gösterirsin. Maalesef sadece birileri kazansın.En kolay para transfer yöntemi. Allah bunların hepsini kahretsin. Çalgı çengi ve heykel belediyeciliğinden bir tık öteye gidemiyorlar. Ülkemin kan emicileri.Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 3 yılda konser ve etkinlikler için İBB kasasından 5 milyar 60 milyon Türk Lirası para harcadı. İBB'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından 2021'den beri düzenlenen onlarca konser ve etkinlik ihalesi yapıldı. İhale bedelleri yarım milyarı aşan birçok konser ve etkinliğin İBB'ye toplam maliyeti 5 milyar lirayı aştı. İBB'nin düzenlediği konser ve etkinlik ihalelerinin büyük kısmını rekabet koşulları yok sayılarak Kültür A.Ş'ye verildi. Kültür A.Ş. de kazandığı ihaleleri daha düşük maliyetlerle alt yüklenicilere taşere etti. İhaleler gerçek yüklenicilere doğrudan ihale edilmeyip, alt yükleniciler eliyle işlerin gördürülmesi nedeniyle, tedarik edilen mal ve hizmetler, gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara mal edildi.