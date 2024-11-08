4 konsere 220 milyon TL ödedi: Enfest vurgun

Ankara'da 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi, 29 Ekim'de ise Ebru Gündeş'in sahne aldığı kutlama programlarına toplamda 140 milyon TL ödediği iddia edilen Mansur Yavaş'ın, geçen yılki etkinliklerde ise Candan Erçetin ve Murda'ya 80 milyon TL ödediği ortaya çıktı.Öte yandan Yavaş'ın, 4 yıl boyunca düzenlenen 98 konser organizasyonunu, seçim kampanyasını da yürüten Enfest ve Festiva adlı organizasyonun sahibi Selahattin Çetinkaya'ya verdiği belgelendi.ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, meclisin kasım ayı toplantısında işi alan Enfest Organizasyon'un da ihale takip sistemi EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kaydının olmadığını belirterek "aleni işlenen suç için derhal soruşturma" çağrısında bulundu.Diğer taraftan Mor ve Ötesi grubu bahsi geçen 71 milyon lirayı kendilerinin almadığını belirterek, Mansur Yavaş'tan veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden açıklama beklediklerini duyurdu.