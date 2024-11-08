Büyükkarıştıran Belediyesi’nde işçi kıyımı

Kırklareli'ninLüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi, 2 işçiyi daha işten çıkardı. İşten çıkarılan işçi sayısı 8'e yükseldi. İşçiler CHP'li Başkan Ertuğrul Çamlıca'nın kendilerini haksız yere çıkardığını ileri sürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Gönül Çakır, "Belediye Başkanı sendikadan çıkmadığım için beni işten çıkardı. Kayınpederime ve kayınbiraderime haber gönderip beni işten çıkardı. Bu kış gününde mağdur durumda kaldım. Şu anda iş bulmam zor.Oğlum da tam askere gidecekti, bu duruma çok üzüldü" dedi. İşten çıkarılan temizlik görevlisi Erdun Yıldız da "Bana hiçbir şey denilmedi, hiçbir ihtarda da bulunulmadı. İki çocuğum var, küçükler ve okula gidiyorlar. Bu kış ayında diğer arkadaşlar gibi ben de mağdur duruma düştüm" diye konuştu. Direniş, çadırında eylemlerini sürdüren 8 işçi, belediyedeki işlerine geri dönebilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydettiler. İHA