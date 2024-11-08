Emine Erdoğan, Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti: Dostluğumuzu daha da pekiştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Budapeşte'de, Mehmet Emin Yılmaz'ın kaleme aldığı "Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras" kitabının tanıtım programına katıldı. Gül Baba Türbesi'ni de ziyaret eden Emine Erdoğan, anı defterine şunları yazdı: "Gül Baba ile birlikte Macaristan'daki Osmanlı izlerini keşfe çıkan bu kıymetli eserin, bir asrı geride bırakan Türkiye ve Macaristan dostluğunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum."Emine Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Dilerim, bu anlamlı eser geleceğe de ışık tutarak, Türkiye ve Macaristan arasında nice gönül köprülerinin kurulmasına vesile olur" ifadesini kullandı. Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiği Kırgızistan'a ilişkin de sosyal medya paylaşımında bulunan Emine Erdoğan, "Kırgızistan ziyaretimizden unutulmayacak anılarla ayrıldık" dedi. BUDAPEŞTE