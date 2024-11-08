Haberler Gündem Haberleri Halfeti’de polislere taşla saldıran 10 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 9.11.2024 00:55 Son Güncelleme: 9.11.2024 00:55

Halfeti’de polislere taşla saldıran 10 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırılıp yerine kayyum atanmasının ardından, polislere taşlı saldırıda bulunan 16 şüpheli şahıstan 10’nu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Halfeti’de polislere taşla saldıran 10 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım 2024 tarihinde Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Karayılan, görevden uzaklaştırılarak yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

Alınan bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun orada görevli polis ekiplerine taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili yakalanan 16 şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 16 kişi, Halfeti Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 şahıs ise, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrası belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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Halfeti’de polislere taşla saldıran 10 kişi tutuklandı
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