Halfeti’de polislere taşla saldıran 10 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım 2024 tarihinde Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Karayılan, görevden uzaklaştırılarak yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

Alınan bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun orada görevli polis ekiplerine taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili yakalanan 16 şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 16 kişi, Halfeti Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 şahıs ise, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrası belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.