9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden 'evli kadının soyadı' hakkına ilişkin düzenleme paketten çıkarıldı. Böylece mevcut düzenleme korunmuş oldu. Türk Medeni Kanunu'na göre, kadın evlendiğinde kocasının soyadını alır. Ancak evlenirken kadın nüfus idaresine yapacağı başvuruyla kocasının soyadının yanında kendi soyadını kullanma hakkına da sahip. Paketten çıkarılan maddede ise, kadınlar bekârlık soyadını tek başına kullanamayacaktı. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, daha önce yasalaşan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a eklenen 5 madde ile evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.