İsyan çağrısına soruşturma

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Tuncer Bakırhan hakkındaki soruşturmanın, milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütüldüğü bildirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Halfeti belediye başkanları geçtiğimiz gün görevden uzaklaştırılmış, yerlerine görevlendirme yapılmıştı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 4 Kasım'da Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü, ardından otobüs üzerinde yaptığı konuşmasında, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır. Ne kayyumları, ne zulüm politikaları bizlere diz çöktürecektir. Seyit Rıza'nın dediği gibi, 'Bizleri diz çöktüremezsiniz' diyoruz. Ne yalan ne dolan ne zulüm Kürtleri yıldıramayacak" şeklinde ifadeler kullandı. O sırada aynı otobüste bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakırhan'ın skandal sözlerine sessiz kalması tepkilere neden olmuştu. İçişleri Bakanlığı dün Tuncer Bakırhan ve Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Tuncer Bakırhan hakkındaki soruşturma, milletvekili olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca resen başlatıldı. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nun, soruşturmayı "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürüttüğü öğrenildi.Tuncer Bakırhan, Mardin'de çıktığı otobüsün üstünde, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" diyerek halkı isyana çağırmıştı.