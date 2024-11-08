Özgür Özel yine DEM Parti ağzıyla konuştu

Mardin'de Özgür Özel'in de katıldığı mitingde adeta devleti tehdit eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said'ler, Mazlum'lar, Deniz'ler, Sakine'ler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptığını yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bakırhan hakkında soruşturma açılması, CHP lideri Özgür Özel'i rahatsız etti. Soruşturmaya tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özel, "Tuncer Bakırhan'ın görüşlerine katılmıyorum ama bir söz söyledi, buna sözle cevap verilir. Bir partinin genel başkanına kullanmış olduğu ifadelerden dolayı soruşturma başlatalım falan, ülkeyi bu tip yönetme pratiğinin ne hale getirdiği ortada" dedi. Özel'in tepki çeken ifadeleri bununla da sınırlı kalmadı. Terör örgütü PKK'yı 'Pekeke' olarak dile getiren Özel sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.