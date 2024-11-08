Son dakika | CHP’li başkandan büyük vicdansızlık! 6 Şubat depremlerinde vatandaşlar yardım beklerken...

Son dakika... Sayıştay Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılına ait denetim raporunu yayımladı. Rapordaki bulgularda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere alınan uyku tulumu ve barınma çadırı malzemelerinin bölgeye gönderilmeyerek idareye ait depolarda bekletildiği ortaya çıktı. Raporda ayrıca 150 ilk madde ve malzeme hesabına alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarından çıkarıldığı görüldü.

Yapılan inceleme neticesinde, deprem bölgesine gönderilmek üzere 9 Mart 2023 tarih ve 32099 mükerrer sayılı karar sayısı 6787 olan Cumhurbaşkanı Kararında geçen limitler doğrultusunda, doğrudan temin yöntemiyle elde edilen uyku tulumu ve barınma çadırı malzemelerinin taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle taşınır sistemine girişlerinin yapıldığı belirlendi.