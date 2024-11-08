SON DAKİKA | MSB açıkladı: 16 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. MSB, yaptığı açıklamada 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB şu ifadelere yer verdi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!