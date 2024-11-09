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Giriş Tarihi: 9.11.2024 20:05

Ahmet Özer soruşturması hakkında paylaşım yapmıştı: Furkan Karabay hakkında karar!

10Haber muhabiri Furkan Karabay, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Karabay'ın sosyal medya paylaşımları ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmayla ilgili yaptığı haberlerde halkı yanıltıcı bir şekilde bilgilendirdiği ve terörle mücadele eden kamu görevlilerini hedef gösterdiği belirtilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ahmet Özer soruşturması hakkında paylaşım yapmıştı: Furkan Karabay hakkında karar!

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları ve Ahmet Özer'e ilişkin haberi nedeniyle gözaltına alınmıştı. Karabay, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturmaya ilişkin 6 Kasım'da "A'dan Z'ye Ahmet Özer soruşturması: Konser, devletin tutanakları, başsağlığı ve bir babanın fotoğrafı tutuklama gerekçesi yapıldı" başlıklı haberini yayımlamıştı. Ardından aynı haberi alıntılayarak bir dizi paylaşımlar yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımların ardından 10Haber muhabiri Karabay, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET" SUÇLAMASI

10Haber'in aktardığı bilgiye göre, Karabay'a 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme', 'kamu görevlisine hakaret', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları yöneltildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karabay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Özer soruşturması hakkında paylaşım yapmıştı: Furkan Karabay hakkında karar!
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