Ahmet Özer soruşturması hakkında paylaşım yapmıştı: Furkan Karabay hakkında karar!

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları ve Ahmet Özer'e ilişkin haberi nedeniyle gözaltına alınmıştı. Karabay, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik soruşturmaya ilişkin 6 Kasım'da "A'dan Z'ye Ahmet Özer soruşturması: Konser, devletin tutanakları, başsağlığı ve bir babanın fotoğrafı tutuklama gerekçesi yapıldı" başlıklı haberini yayımlamıştı. Ardından aynı haberi alıntılayarak bir dizi paylaşımlar yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımların ardından 10Haber muhabiri Karabay, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET" SUÇLAMASI

10Haber'in aktardığı bilgiye göre, Karabay'a 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme', 'kamu görevlisine hakaret', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları yöneltildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karabay tutuklanarak cezaevine gönderildi.