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Giriş Tarihi: 9.11.2024 23:10

Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a akla ziyan Körfez yanıtı: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi’ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlatmıştı. Bakan Kurum'a yanıt vermeye çalışan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay akla ziyan ifadeler kullandı. Bakan Kurum'a soru yönelten Tugay, "Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?" diye sordu.

Cemil Tugay’dan Bakan Kurum’a akla ziyan Körfez yanıtı: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek

İzmir Körfezi'nde kilirlik sorunu her gün artarak devam ediyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez konusundaki tavrı ise akıllara durgunluk veriyor.

BAKAN KURUM: KÖRFEZ TEMİZLENECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmir Körfezi'ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlatmıştı.

Kurum "Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek." ifadelerini kullanmıştı.

CEMİL TUGAY'DAN İLGİNÇ SORULAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin açıklama yaparak Bakan Kurum'a yanıt verdi. İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için çabaladıklarını dile getiren Tugay, bakanlığa bazı sorular yöneltti.

"BİZ KİRLETMİŞ OLSAK DA..."

Tugay'ın soruları şu şekilde:

Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?

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Cemil Tugay'dan Bakan Kurum'a akla ziyan Körfez yanıtı: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek
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