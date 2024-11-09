Cemil Tugay’dan Bakan Kurum’a akla ziyan Körfez yanıtı: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek

İzmir Körfezi'nde kilirlik sorunu her gün artarak devam ediyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez konusundaki tavrı ise akıllara durgunluk veriyor.
BAKAN KURUM: KÖRFEZ TEMİZLENECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmir Körfezi'ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlatmıştı.
Kurum "Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek." ifadelerini kullanmıştı.
"BİZ KİRLETMİŞ OLSAK DA..."
Tugay'ın soruları şu şekilde:
Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?
Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?