Cemil Tugay’dan Bakan Kurum’a akla ziyan Körfez yanıtı: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek

"BİZ KİRLETMİŞ OLSAK DA..."

Tugay'ın soruları şu şekilde:

Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?