Emine Erdoğan’ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi COP 29’da pavilyon açacak

"Dayanışma Merkezi" isimli ortak pavilyon, COP 29'un kamuya açık "Yeşil Alanı"nda kurulacak ve burayı hem konferans katılımcıları hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ziyaret edebilecek.

Sıfır Atık Projesi, pavilyonda, atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevreye duyarlılık programları ve yenilikçi çözümler alanındaki projelerini tanıtacak.

Haydar Aliyev Vakfı da eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel projelerinin yanı sıra çevre koruma girişimlerine ilişkin faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşacak.

Pavilyonda, her iki kuruluşun projeleriyle ilgili interaktif alan da oluşturulacak.

Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bayrak taşıyıcı projesi olan "Sıfır Atık Projesi", Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de, çevre konularında farkındalığı artırmak, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak atıkları kontrol altına alabilmek üzere başlatıldı.

Küresel bir marka haline gelen, bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeline dönüşen proje ile 2035'te, geri dönüştürülebilir tüm atıkların yüzde 60'ının geri dönüştürülmesi hedefleniyor.