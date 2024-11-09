Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör siyasetine izin vermeyiz
Giriş Tarihi: 9.11.2024 14:30 Son Güncelleme: 9.11.2024 14:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör siyasetine izin vermeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme dair önemli konular ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya: "Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkıp, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir! Buradan bir kez daha tekrarlıyorum: Şehir eminleri terörle yandaş olamaz! Terörün siyaseti olmaz, terörle sadece mücadele edilir!" dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör siyasetine izin vermeyiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme dair önemli konular ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları;

Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkıp, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir!

Buradan bir kez daha tekrarlıyorum: Şehir eminleri terörle yandaş olamaz! Terörün siyaseti olmaz, terörle sadece mücadele edilir!

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi: ''Kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla Tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.''

Değerli Basın Mensupları, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde çeşitli eylemler gerçekleştirilmiş, toplam 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör siyasetine izin vermeyiz
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