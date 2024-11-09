İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör siyasetine izin vermeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme dair önemli konular ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkıp, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir!

Buradan bir kez daha tekrarlıyorum: Şehir eminleri terörle yandaş olamaz! Terörün siyaseti olmaz, terörle sadece mücadele edilir!

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi: ''Kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla Tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.''

Değerli Basın Mensupları, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekili görevlendirildikten sonra 47 ilde çeşitli eylemler gerçekleştirilmiş, toplam 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.