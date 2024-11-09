Kabine Toplantısı’da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular

KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANIYOR



Başkan Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.