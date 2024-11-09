Mansur Yavaş’ın 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin detayları ortaya çıktı

CHP'li Mansur Yavaş'ın konser skandalları Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon TL sözleşme yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Yavaş cephesi sanki hiç haberleri yokmuş gibi ''bir denetim komisyonu kurup araştıracağız'' demişti. Arkasından gelen Mor ve Ötesi için ödenen 71 Milyon TL ve Candan Erçetin için ödenen 80 Milyon TL ile birlikte şu an ortaya çıkan rakam 220 Milyonu buldu.