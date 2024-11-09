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Giriş Tarihi: 9.11.2024 09:36

Narin duruşmasında 3’üncü gün: İki günde 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, duruşmasına bugün devam ediliyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narin duruşmasında 3’üncü gün: İki günde 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Perşembe günü başlayan duruşmada, dün de geç saatlere kadar süren yargılamada, toplam 30 saat sanık ve tanık ifadesi alındı. Alınan tüm ifadelere rağmen şuana kadar Narin'i kim, neden öldürdüğü ortaya çıkmadı. Karşılıklı suçlamalarla süren duruşmanın bugün yani 3'üncü gününde sanık avukatlarının göstereceği tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırırmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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Narin duruşmasında 3’üncü gün: İki günde 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
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